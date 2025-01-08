США направят Эстонии конфискованных активов на сумму в 50 млн долларов

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Министерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов в виде конфискованных активов за помощь в расследовании дела об отмывании средств датским банком Danske Bank. Соответствующее заявление опубликовано ведомством.
Эстонская сторона обязалась направить средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям. Также власти страны пообещали приложить усилия для возвращения других похищенных активов.
Банк Danske Bank признал свою вину в сговоре с клиентами эстонского отделения. Организация помогла обмануть американские банки и надзорные органы, а также предоставила доступ к финансовой системе США. Общая сумма конфискации составила 2,06 миллиардов долларов.
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