Премьер Дании Фредериксен: переговоры с Рубио были конструктивными
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам датского премьера, переговоры прошли в конструктивной атмосфере.
Как сообщили в офисе Фредериксен в соцсети X, стороны обсудили ряд вопросов, включая будущее Гренландии. Ранее она подчеркивала, что намерена поднять эту тему в разговоре с американской стороной на полях форума.
В опубликованном заявлении отмечается, что работа по достигнутым договоренностям продолжится в формате высокоуровневых рабочих групп. Дополнительные детали переговоров пока не раскрываются.
