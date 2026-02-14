Трамп: смену власти в Иране считаю наилучшим развитием событий
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает смену власти в Иране наилучшим вариантом развития событий. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом из штата Северная Каролина.
Отвечая на вопрос о том, добивается ли он политических изменений в Тегеране, американский лидер отметил, что «похоже, сейчас это лучшее, что могло бы произойти». Заявление прозвучало после его выступления на военной базе Форт-Брэгг.
Трамп не стал уточнять, какие именно шаги может предпринять Вашингтон и рассматриваются ли конкретные меры для реализации подобного сценария. Официальной реакции со стороны Ирана на момент публикации не поступало.
Читайте также: