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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала снять все ограничения на использование Киевом западного оружия для ударов вглубь территории России. Она считает, что Западу следует отказаться от всех красных линий в конфликте с РФ.
По её словам, публичное обсуждение в НАТО неких красных линий был ошибкой, передаёт информационное агентство Bloomberg. Глава датского правительства заявила, что «самая важная красная линия» была перейдена в самом начале украинского конфликта. Фредериксен также добавила, что не следует позволять никому в России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине.
По мнению премьер-министра, следует прекратить задержки и постоянные дискуссии о том, что следует, а чего не следует делать. Она выразила убеждение, что все ограничения на применение Украиной западного оружия необходимо снять.
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Александр Бойцов