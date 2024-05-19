Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что полной поддержке Украины Западом мешает страх, передает РБК со ссылкой на BNS.
Политик призвала «действовать решительно» и не попадать в «ловушку страха» при оказании помощи Киеву.
Каллас считает, что Украина должна быть членом как ЕС, так и НАТО.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.
1 мая стало известно, что Украина получит от Эстонии более миллиарда евро в течение трех лет.
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«У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», – подчеркнула она.
Каллас считает, что Украина должна быть членом как ЕС, так и НАТО.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.
1 мая стало известно, что Украина получит от Эстонии более миллиарда евро в течение трех лет.
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Александр Климов