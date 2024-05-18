Стало известно о территориальных разногласиях между Россией и Эстонией

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Эстонские власти отказались от идеи обмена территориями с Россией. Эксперт Николай Межевич рассказал радио Sputnik о разнице в подходе Москвы и Таллина к вопросу о пограничных линиях.
Как ранее сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, было принято решение о застройке участка, который планировалось передать Российской Федерации в ходе обмена. До этого Эстония рассчитывала получить так называемый «Саатсеский сапог» – часть Псковской области. Взамен Россия должна была получить участок земли протяженностью около 4 километров на границе.
В свою очередь, Николай Межевич сообщил, что между Российской Федерацией и Эстонией до сих пор нет официально согласованной границы.
По словам политолога, он участвовал в переговорном процессе как специалист. Переговоры были очень сложными, но к 1997 году было подготовлено техническое соглашение. Затем, по словам Межевича, начались политические проблемы. Таким образом, парламент Эстонии попытался внести коррективы в готовый договор.
Через некоторое время переговоры продолжились, но при этом эстонские власти сочли, что Тартуский мирный договор 1920 года остается в силе. Документ предполагал, что часть нынешних Ленинградской и Псковской областей войдет в состав Эстонии. В России этот договор считается недействительным.
Следовательно, на сегодняшний день юридически установленной границы между Россией и Эстонией нет, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 парламентариев, трое из которых проголосовали против.
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В свою очередь, Николай Межевич сообщил, что между Российской Федерацией и Эстонией до сих пор нет официально согласованной границы.
«Как только Эстония была признана Российской Федерацией и Советским Союзом – именно в таком порядке, а не наоборот, – начались переговоры, советско-эстонские, потом российско-эстонские»,– отметил он.
По словам политолога, он участвовал в переговорном процессе как специалист. Переговоры были очень сложными, но к 1997 году было подготовлено техническое соглашение. Затем, по словам Межевича, начались политические проблемы. Таким образом, парламент Эстонии попытался внести коррективы в готовый договор.
Через некоторое время переговоры продолжились, но при этом эстонские власти сочли, что Тартуский мирный договор 1920 года остается в силе. Документ предполагал, что часть нынешних Ленинградской и Псковской областей войдет в состав Эстонии. В России этот договор считается недействительным.
Следовательно, на сегодняшний день юридически установленной границы между Россией и Эстонией нет, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 парламентариев, трое из которых проголосовали против.
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Александр Климов