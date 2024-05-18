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Стало известно о территориальных разногласиях между Россией и Эстонией

18 мая 2024, 06:47
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Эстонские власти отказались от идеи обмена территориями с Россией. Эксперт Николай Межевич рассказал радио Sputnik о разнице в подходе Москвы и Таллина к вопросу о пограничных линиях.
Как ранее сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, было принято решение о застройке участка, который планировалось передать Российской Федерации в ходе обмена. До этого Эстония рассчитывала получить так называемый «Саатсеский сапог» – часть Псковской области. Взамен Россия должна была получить участок земли протяженностью около 4 километров на границе.

В свою очередь, Николай Межевич сообщил, что между Российской Федерацией и Эстонией до сих пор нет официально согласованной границы.



«Как только Эстония была признана Российской Федерацией и Советским Союзом – именно в таком порядке, а не наоборот, – начались переговоры, советско-эстонские, потом российско-эстонские»,– отметил он.

По словам политолога, он участвовал в переговорном процессе как специалист. Переговоры были очень сложными, но к 1997 году было подготовлено техническое соглашение. Затем, по словам Межевича, начались политические проблемы. Таким образом, парламент Эстонии попытался внести коррективы в готовый договор.

Через некоторое время переговоры продолжились, но при этом эстонские власти сочли, что Тартуский мирный договор 1920 года остается в силе. Документ предполагал, что часть нынешних Ленинградской и Псковской областей войдет в состав Эстонии. В России этот договор считается недействительным.

Следовательно, на сегодняшний день юридически установленной границы между Россией и Эстонией нет, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 парламентариев, трое из которых проголосовали против.

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#эстония
#граница
#парламент
#эксперты
#политолог
США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
NYT: США хотят развернуть на земле и в космосе средства нападения на спутники
18 мая 2024, 07:24

Фото: iStock/Jon Rehg

Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что руководство Пентагона отказывается давать конкретную информация по данному вопросу. В настоящее время США намерены к 2026 году обладать соответствующим орбитальным потенциалом, который позволит конкурировать в операциях полного спектра.

По информации источника, США уже долгое время имеют наземные системами для подавления связи противника с его спутниками и на данный момент предпринимают меры к их усовершенствованию.

Напомним, США регулярно обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, при этом уклоняются от раскрытия данных о собственных работах в этой области.

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#сша
#китай
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#меры
#космос
#россия
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Политолог отметил одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина
18 мая 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Китай проявляет большое уважение к русским традициям — это отражено на фотографии, сообщил политический обозреватель «Царьграда»Андрей ​Перла при анализе визита в КНР президента России Владимира Путина.
Он отметил, что поездка Путина в Харбин после Пекина важна, «потому что важно показать уважение к русской традиции».

«Харбин давно уже не "русский город". Но Харбин, как сказал Путин, "сохраняет русский след". Это именно те слова, которые делают русского лидера близким и понятным китайским товарищам. Этот "след" – с их точки зрения – и есть одна из величайших ценностей», – отметил Перла.

Он также акцентировал внимание на плетеных креслах и столе, за которыми сидели Путин и Си Цзиньпин. По его мнению, это очевидная отсылка к середине XX века.

«За таким столом в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао», – пояснил политолог.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об обеспокоенности Вашингтона улучшением отношений Москвы и Пекина.

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#владимир путин
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#китай
#россия
#сша
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Заторы из машин: жители Украины массово покидают страну
18 мая 2024, 05:56

Фото: iStock/MaYcaL

Во Львовской области на границе Польши и Украины образовались автомобильные пробки, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.
По данным издания, на контрольно-пропускном пункте находятся 760 легковых автомобилей и 25 автобусов. Причины инцидента не сообщаются.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

После этого стало известно, что повестки на Украине считаются доставленными по почте, даже если получатель по месту жительства отсутствует.

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#владимир зеленский
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На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине будут вручать повестки даже при отсутствии получается по адресу
18 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/alzay

Повестки на Украине будут считаться доставленными по почте, даже если по месту жительства получатель отсутствует. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета Украины, ссылаясь на постановление кабинета министров.
Согласно новому порядку вручения повестки, если она отправлена по почте и получатель не находится по месту своего жительства, он считается уведомленным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При этом отказ от прохождения военной службы означает, что лицо так же уведомлено.

Доказательством вручения повестки может быть не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от его получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным на вручение повестки.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

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#украина
#военные
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В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва
Советник главы Офиса Зелинского Подоляк усомнился в наличии брони от призыва
18 мая 2024, 04:59

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что у него имеется бронь от мобилизации. Он пообещал проверить это, отправившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы выяснить, есть ли у него обстоятельства призывы, об этом он рассказал Радио Свобода, сообщает газета «Страна» в Telegram-канале.
Подоляк также рассказал о призванных украинцах, которые уехали за границу. По его словам, они могут свободно обновлять данные в ТЦК, если находятся на законных основаниях за пределами республики.

«Сбежавшие люди, то есть они не находятся на законных основаниях – это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если нарушили, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства», – отметил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно.

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#владимир зеленский
#мобилизация
#призыв
#украина
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На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно
«Страна.ua»: военкоматы Украины начнут вручать повестки круглосуточно
18 мая 2024, 04:21

Фото: iStock/kornyeyeva

В рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине сотрудники территориальных центрлв комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналоги военкомата) смогут вручать повестки круглосуточно, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Теперь повестки о призыве на военную службу смогут вручать круглосуточно по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях, местах массового скопления людей и на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, право направлять документы имеют группы оповещения, в том числе те, кто не подлежит мобилизации, представители местных администраций, руководители предприятий.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

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#призыв
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#всу
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#владимир зеленский
#украина
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В США обратили внимание на замалчивание Блинкеном одного обещания Украине
RS: Блинкен в ходе визита в Киев не пообещал Украине Крым и Донбасс
18 мая 2024, 03:24

Фото: сайт Госдепа США

Госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковали за то, что во время визита в Киев замалчивал тему возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Он не давал такого обещания, заявил журналист Кен Клиппенстайн в репортаже Responsible Statecraft (RS).
«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов и не говорится о международно признанных границах», – указано в статье.

Автор обращает внимание на тот факт, что поездка американского дипломата была впервые анонсирована как способ подчеркнуть поддержку США «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», который, по-видимому, включал признание суверенитета республики над Крымом и Донбассом.

Журналист также указал на все более пессимистичные заголовки, рассказывающие о событиях на Украине – конфликт развивается на руку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войска на передовой в зоне боевых действий рассказывают о почти критической ситуации в восточной части страны, жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев.

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#украина
#сша
#сво
#всу
#крым
#донбасс
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Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия
WSJ: Украина просила США снять ограничения на использование западного оружия
18 мая 2024, 03:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой снять ограничения на применение оружия и позволить атаковать территории, которые Запад считает российскими, сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона.
Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе. Киев попросил Соединенные Штаты определить цели, которые могут быть атакованы, а также отменить соответствующие ограничения. В настоящее время обращение находится на рассмотрении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют удары Украины по территории России. Он отметил, что политика Вашингтона в этом вопросе «осталась неизменной».

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#украина
#россия
#сша
#киев
#белый дом
#оружие
#удар
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Главного антикоррупционера Украины уличили в обмане
18 мая 2024, 02:51

Фото: iStock/Atstock Productions

У главы «Центра противодействия коррупции Украины» был обнаружен гуманитарный автомобиль, полученный для помощи фронту. После того, как мужчина уволился с военной службы, его видели за рулем этого автомобиля в Киеве, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».
По данным следствия, в июне 2023 года благотворительный фонд «Паладины» передал автомобиль Nissan Шабунину, который на тот момент был военнослужащим 241-й бригады Министерства обороны. Согласно документу, его целью являлось «выполнение заданий по укреплению обороноспособности» Украины.

В сентябре 2023 г. Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в воинскую часть. В сюжете представлен видеоролик, на котором запечатлен бывший военнослужащий передвигавшиеся по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.

Выяснилось, что в отношении борца с коррупцией были возбуждены дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

Ранее Зеленский заявил, что на период действия военного положения он предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене.

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#всу
#украина
#коррупция
#деньги
#автомобиль
#военные
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