Российские бойцы получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны проведения СВО

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Центр стратегического и технического анализа (ЦАСТ) проверяет информацию о захвате солдатами российской армии ценных трофеев высокотехнологичной роботизированной платформы Themis эстонского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Если данные подтвердятся, бойцы получат вознаграждение в размере двух миллионов рублей, сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов, передает РИА Новости.
Ранее о захвате российскими военнослужащими роботизированной платформы THeMIS Cargo сообщил Telegram-канал «Два майора», в котором представлены фотографии трофеев, посеченных фрагментами снарядов. Робот рассчитан на перевозку до 750 килограммов снаряжения.
Он добавил, что центру интересно разобраться в передовых технологиях, встроенных в него, поэтому необходимо определить степень повреждения машины.
ЦАСТ объявил в 2022 году награду за поимку и передачу THeMIS Министерству обороны России, и с тех пор награда увеличилась в 2 раза. Пухов объяснила, что это «одна из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», и назвал разработку «будущим войны».
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«Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей», – подтвердил Пухов.
Он добавил, что центру интересно разобраться в передовых технологиях, встроенных в него, поэтому необходимо определить степень повреждения машины.
ЦАСТ объявил в 2022 году награду за поимку и передачу THeMIS Министерству обороны России, и с тех пор награда увеличилась в 2 раза. Пухов объяснила, что это «одна из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации», и назвал разработку «будущим войны».
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Александр Климов