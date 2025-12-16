США заявили о прогрессе в обсуждении территорий по Украине
Власти США заявили о якобы достигнутом прогрессе в вопросе территорий в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.
По словам американского источника издания, у США «хорошее чувство» относительно достигнутого прогресса, в том числе по теме территорий. Однако детали возможных договорённостей собеседник издания раскрывать не стал.
Издание отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем американского лидера, могут вынести тему территорий на обсуждение с российской стороной. Контакты возможны после того, как Киев направит официальный ответ на предложения, подготовленные Вашингтоном.
