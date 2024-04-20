Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для приграничных с РФ регионов

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Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией. Об этом сообщает Reuters.
По словам Орпо, Восточная Финляндия якобы сильно пострадала в экономическом плане в результате «действий РФ». Премьер-министр выразил надежду на оказание финансовой помощи в ближайшем будущем.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Финляндии приняли решение закрыть до 18 февраля 2024 года 4 КПП пересечения из 4 на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
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Екатерина Коршунова