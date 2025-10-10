Себастьен Лекорню вернулся на пост премьер-министра Франции после краткосрочной отставки

10 октября 2025, 23:30

Себастьен Лекорню вернулся на пост премьер-министра Франции после отставки

Фото: istockphoto / laurence soulez

После кратковременной отставки кабинет министров Франции вновь возглавил Себастьен Лекорню. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.