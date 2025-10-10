Себастьен Лекорню вернулся на пост премьер-министра Франции после краткосрочной отставки
После кратковременной отставки кабинет министров Франции вновь возглавил Себастьен Лекорню. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Его первое пребывание в должности продлилось всего 27 дней, что стало из самых коротких сроков в истории французского правительства.
В своём обращении в социальной сети политик подчеркнул, что принимает на себя миссию по преодолению политического кризиса во Франции, порученную президентом страны. Первоочередными задачами нового правительства Лекорню назвал проведение парламентских дебатов, отказ членов кабинета от президентских амбиций на ближайшие два года и восстановление финансовой стабильности государства.
Примечательно, что после объявления об отставке в понедельник он временно сохранял статус исполняющего обязанности премьера. Стоит отметить, что его предшественник Франсуа Байру занимал пост главы правительства в течение девяти месяцев.
Читайте также: