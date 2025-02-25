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Премьер Грузии Кобахидзе назвал историческим решение властей страны не вводить санкции против РФ

Премьер Грузии Кобахидзе: Решение не вводить санкции против РФ было историческим
Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

В 2022 году власти Грузии приняли историческое решение, когда отказались вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе.
На пресс-конференции он напомнил журналистам, что заявление об отказе Грузии вводить антироссийские санкции озвучил Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра страны.

«Тогда была предпринята прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил глава грузинского правительства.

По его словам, такое решение было ключевым и принципиальным. Если бы Грузия присоединилась к санкциям против России, то страну неминуемо ожидало бы экономическое разрушение, заключил Кобахидзе.

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Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России
Financial Times: Санкции США могут быть вскоре сняты с России
25 февраля 2025, 11:41

Фото: istockphoto/vchal

Соединённые Штаты могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.
Такое мнение высказали обозреватели издания The Financial Times. В публикации отмечается, что Россия, учитывая, что американский лидер не только политик, но и бизнесмен, подготовила ряд интересных совместных инвестиционных проектов.

«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишут авторы материала.

Делегацию России на переговорах в столице Саудовской Аравии, которые состоялись на прошлой неделе, представляли глава МИД страны Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и, что особенно важно в свете вышесказанного, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече приняли участие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам завершившихся переговоров обе стороны заявили об их позитивных итогах и проработке условий и сроков новых российско-американских встреч на различных уровнях, вплоть до высшего.

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WSJ: Франция и Британия к удивлению многих не использовали право вето против резолюции США
WSJ: Франция и Британия удивили, не использовав право вето против резолюции США
25 февраля 2025, 10:36

Фото: istockphoto/Askolds

Великобритания и Франция при голосовании в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, предложенному Вашингтоном, не захотели воспользоваться имеющимся у них правом вето и заблокировать таким образом принятие документа.
О нежелании европейских политиков отклонить американский вариант документа, вызвавшем немалое удивление в международных дипломатических кругах, пишет издание The Wall Street Journal. В публикации отмечается со ссылкой на неназванных дипломатов, что представители французской и британской делегаций имели возможность заблокировать резолюцию, предложенную США, но не стали этого делать.

Накануне, 24 февраля, Совет безопасности ООН одобрил вариант резолюции по Украине, разработанный Вашингтоном. Этот проект документа получил поддержку десяти стран, включая Россию, Китай и США. Пять европейских государств, включая Францию и Соединённое Королевство, воздержались. Голосов против не было. Все предложенные поправки к документу были отклонены.

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#поправки
#оон
#россия
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«Украинский синдром»: Пушков считает, что Евросоюз сам себя загнал в ловушку
Пушков: Завершение конфликта на Украине может привести к распаду Евросоюза
25 февраля 2025, 09:35

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Завершение украинского конфликта вполне может привести к распаду Европейского союза. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алесей Пушков.
В своём телеграм-канале он написал, что европейские союзники упорно не желают замечать и признавать поражение Украины. Однако после того, как оно неизбежно наступит, Евросоюз ожидает «украинский синдром».

По мнению сенатора, наиболее драматичными последствиями развития этого синдрома станут ослабление власти Брюсселя и всеобъемлющий кризис так называемой «евроинтеграции». Напротив, будут усиливаться центробежные процессы, что может привести к «отколу» отдельных государств, а, возможно, и распаду всего Евросоюза, не исключил Пушков.

Он также отметил, что если Трамп и Соединённые Штаты уже видят в украинском конфликте лишь бремя, от которого необходимо как можно скорее избавиться, то для ЕС и Британии он по-прежнему является чуть ли не смыслом существования.

«Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, европейские политики попали в «украинскую ловушку», когда отказ от прежней политики видится им большим злом, чем ее продолжение», — заключил сенатор.

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#трамп
#пушков
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«Не помогут в урегулировании»: Госдепартамент США раскритиковал действия ООН
Госсекретарь США Рубио подверг критике «враждебные» резолюции ООН
25 февраля 2025, 08:36

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Принятие ООН «враждебных» резолюций в отношении любой из сторон никак не может способствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В интервью американскому порталу Breitbart News он подверг критике продвижение Киевом своего проекта документа. Накануне, 24 февраля, Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, предложенный США, однако оригинальный текст документа претерпел значительные изменения из-за многочисленных поправок, внесённых западными странами. В результате резолюция утратила нейтральный окрас.

Например, «конфликт между Россией и Украиной», как предлагал назвать противостояние Вашингтон, с подачи европейских союзников Киева стал «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую резолюцию очередной «антироссийской бумажкой».

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#интервью
#оон
#рф
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В Литве начали демонтаж соединяющих с Россией линий электропередачи
25 февраля 2025, 08:05

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В Литве начался процесс демонтажа линий электропередачи, протянутых в сторону Калининградской области России. Об этом сообщил министр энергетики прибалтийской республики Жигимантас Вайчунас.
По его словам, которые передаёт литовская телерадиокомпания LRT, что страна уже 15-й день работает синхронно с сетями континентальной Европы. То, что именно в этот день начался демонтаж ЛЭП в сторону Калининграда, министр назвал «символичным».

Эта коммуникация станет первой линией электропередачи, которая будет ликвидирована, с того момента, как Прибалтика присоединилась к единой европейской энергетической системе. Остальная часть ЛЭП будет использоваться для подключения местных трансформаторных подстанций.

Всего в Литве будет снесено 554 опоры и демонтировано около 230 километров проводов. Все работы планируется завершить в ближайшие полтора года.

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