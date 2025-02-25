Премьер Грузии Кобахидзе назвал историческим решение властей страны не вводить санкции против РФ

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В 2022 году власти Грузии приняли историческое решение, когда отказались вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе.
На пресс-конференции он напомнил журналистам, что заявление об отказе Грузии вводить антироссийские санкции озвучил Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра страны.
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«Тогда была предпринята прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил глава грузинского правительства.По его словам, такое решение было ключевым и принципиальным. Если бы Грузия присоединилась к санкциям против России, то страну неминуемо ожидало бы экономическое разрушение, заключил Кобахидзе.
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Александр Бойцов