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О предотвращении второго фронта против России заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Слова политика приводит РИА Новости.
«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился — и это заслуга грузинского правительства», — произнес Кобахидзе.В правящей партии Грузии неоднократно говорили о том, что инициатива по открытию второго фронта в республике исходит от политиков Запада.
Ранее стало известно, о чем говорили польский и американский президенты на встрече в Вашингтоне.
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