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В Грузии сделали заявление о втором фронте против РФ

Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против РФ
Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

О предотвращении второго фронта против России заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Слова политика приводит РИА Новости.
«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился — и это заслуга грузинского правительства», — произнес Кобахидзе.
В правящей партии Грузии неоднократно говорили о том, что инициатива по открытию второго фронта в республике исходит от политиков Запада.

Ранее стало известно, о чем говорили польский и американский президенты на встрече в Вашингтоне.

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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против РФ
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против РФ
24 февраля 2025, 00:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, направленный на 52 физических и юридических лица. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По информации РИА Новости уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В список вошли компании, связанные с экспортом российских энергоносителей, а также высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в поддержке Москвы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности его страны блокировать новые антироссийские санкции ЕС. В то же время британский премьер Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить давление на Россию через экономические ограничения и военную помощь Украине.

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Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
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#новости
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Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
23 февраля 2025, 23:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Бундестаг, заявив в соцсети Truth Social, что немцы устали от «политики без здравого смысла».
«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла», — написал Трамп.
По мнению экс-президента США, граждане Германии, как и американцы, отвергают подходы, доминировавшие в энергетике и миграции в последние годы. Трамп назвал исход выборов «замечательным днём» для обеих стран, выразив уверенность в дальнейших успехах консерваторов.

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Гунба хочет, чтобы граждане Абхазии получали медпомощь в РФ по загранпаспорту
23 февраля 2025, 20:39

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Врио президента Абхазии Бадра Гунба хочет, чтобы граждане республики получали медицинскую помощь в России по загранпаспорту. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу», — сказал Гунба в рамках посещения республиканского госпиталя вместе с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.
Гунба подчеркнул, что сейчас многие граждане Абхазии даже с учетом имеющегося у них гражданства РФ не могут пользоваться бесплатной российской медициной, потому что в медучреждениях нужен СНИЛС и внутренний паспорт.

К слову, данный вопрос обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее в России высказались о развитии отношений с абхазской стороной.

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#мир
#россия
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#загранпаспорт
#здравоохранение
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Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
NTV: явка на выборы в Германии в первые два часа ниже, чем в 2021 году
23 февраля 2025, 20:21

Фото: istockphoto/photosvit

Явка на досрочные выборы в бундестаг в первые часы голосования ниже показателей 2021 года. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на данные региональных избиркомов.
«В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей», — сказано в сообщении.
Что касается выборов четырехлетней давности, явка на тот же час тогда составляла 14,3%.

В Шлезвиг-Гольштейне, на севере ФРГ, к 11 утра (13:00 мск) свой голос отдали 21,3% избирателей, когда в 2021 году проголосовали 23,8%.

В то же время в Гамбурге проголосовало 45%, когда в 2021 году показатель был равен 49,8%.

Ранее в Германии сделали серьезное заявление, связанное с Россией.

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#новости
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Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
Дмитриев назначен спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству
23 февраля 2025, 20:04

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Главу российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначили спецпредставителем по зарубежному инвестсотрудничеству. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами», — говорится в указе, опубликованном на сайте для официальной публикации нормативно-правовых актов.

Указ действует с момента подписания.

В пресс-службе РФПИ добавили, что спецпосланник остается в должности главы фонда. Дмитриев будет заниматься развитием инвестсотрудничества с Глобальным Югом, а также с западными странами, включая США.

Ранее Кирилл Дмитриев дал оценку российско-американским переговорам.

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#мир
#россия
#владимир путин
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