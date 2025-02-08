В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

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Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не видит возможности, чтобы восстановить дипотношения с российской стороной. Об этом политик заявил в беседе с Euronews.
«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений <...> из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — сказал Кобахидзе.
Он также отметил, что Тбилиси поддерживает экономические и торговые связи с Москвой.
Летом 2008 года грузинские военные пытались взять Цхинвал под контроль. Тогда произошел грузино-югоосетинский вооруженный конфликт.
Российские власти приняли решение о введении войск, чтобы защитить сограждан и миротворцев. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Ранее сообщалось, что МИД РФ направил британской дипмиссии в Москве ноту протеста.
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