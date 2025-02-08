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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в своём посте на Facebook* потребовал публичных извинений от всех, кто критиковал закон об иностранных агентах.
По его словам, заявление Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID) подтверждает необходимость такого закона. Папуашвили подчеркнул, что критика со стороны иностранных структур была необоснованной, и теперь пришло время «извиниться перед грузинским народом и государством».
Ранее Белый дом обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и опубликовал список самых «дурацких и нелепых трат», включая финансирование проектов, связанных с террористическими группами и ЛГБТ**-темами.
Также стало известно, что Американское агентство USAID своими проектами пыталось бороться с успехами RT и РИА Новости. Британская газета Financial Times отметила, что российские нарративы распространяются в социальных сетях вопреки запретам и санкциям западных стран.
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**ЛГБТ признано в России экстремистским движением
«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинились перед грузинским государством и грузинским народом», — заявил он.
Ранее Белый дом обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и опубликовал список самых «дурацких и нелепых трат», включая финансирование проектов, связанных с террористическими группами и ЛГБТ**-темами.
Также стало известно, что Американское агентство USAID своими проектами пыталось бороться с успехами RT и РИА Новости. Британская газета Financial Times отметила, что российские нарративы распространяются в социальных сетях вопреки запретам и санкциям западных стран.
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«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?
На Западе признали, с кем пытались бороться проекты USAID
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
**ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева