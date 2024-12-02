Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщил телеграм-канал Sputnik Грузия.
Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии обстреляли петардами спецназ и полицию, а силы безопасности такжеприменили водометы. Борьба с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси была снята на видео.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
Читайте также:
МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста
Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии
Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», – сообщается в публикации.
Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии обстреляли петардами спецназ и полицию, а силы безопасности такжеприменили водометы. Борьба с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси была снята на видео.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
Читайте также:
МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста
Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии
Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады
Александр Климов