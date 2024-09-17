Премьер Грузии назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году

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Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году, находясь под давлением внешних сил. Об этом заявил премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит РИА Новости.
Политик напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которое он сделал 14 сентября. Он отметил, что страна найдет в себе силу, чтобы извиниться без народом Южной Осетии за тот конфликт, развязанный экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили.
Также он высказался о реакции партии бывшего президента «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.
Кобахидзе подчеркнул, что радикальная оппозиция была выведена из себя не из-за начала войны, а из-за темы взаимопрощения и примирения, поскольку это противоречит той цели, которой «Единое национальное движение» придерживалось, находясь под давлением извне и развязав войну в 2008 году.
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Также он высказался о реакции партии бывшего президента «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.
Кобахидзе подчеркнул, что радикальная оппозиция была выведена из себя не из-за начала войны, а из-за темы взаимопрощения и примирения, поскольку это противоречит той цели, которой «Единое национальное движение» придерживалось, находясь под давлением извне и развязав войну в 2008 году.
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Анастасия Чинкова