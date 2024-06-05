Премьер Грузии заявил о готовности предоставить доказательства угроз от еврокомиссара

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров.
Он подчеркнул, что из Евросоюза поступали различные угрозы в адрес грузинских политиков, в том числе и повторением судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кобахидзе подчеркнул, что будет готов предоставить информацию и доказательства, если какой-либо из стран это понадобится для следствия.
Напомним, что 23 мая Кобахидзе рассказал, что в ходе телефонного разговора с одним из еврокомиссаров он начал угрожать грузинскому премьеру таким же покушением, какое было совершено в отношении его коллеги из Словакии.
После этого еврокомиссар по расширению Оливер Вархели заявил, что данная тема действительно обсуждалась при разговоре, однако заявление было не угрозой, а саму фразу якобы вырвали из контекста.
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Напомним, что 23 мая Кобахидзе рассказал, что в ходе телефонного разговора с одним из еврокомиссаров он начал угрожать грузинскому премьеру таким же покушением, какое было совершено в отношении его коллеги из Словакии.
После этого еврокомиссар по расширению Оливер Вархели заявил, что данная тема действительно обсуждалась при разговоре, однако заявление было не угрозой, а саму фразу якобы вырвали из контекста.
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Анастасия Чинкова