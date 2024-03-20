Премьер Индии пообщался с Путиным и Зеленским по телефону

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Путиным его переизбрание и вопросы по расширению партнерства двух стран, а с Владимиром Зеленским обсудил сотрудничество в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Моди поздравил Путина с переизбранием на должность президента России и обговорил с российским лидером вопросы дальнейшего дипломатического сотрудничества.
Кроме того, индийский министр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора. Индия пообещала оказывать Украине гуманитарную помощь и работать на «укрепление индийско-украинского партнерства».
Ранее власти Индии озвучили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны.
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«Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы», — написал Моди.
Ранее власти Индии озвучили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны.
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Мария Федоровцева