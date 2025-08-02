Премьер Индии пригрозил Пакистану ударами ракет в случае новой атаки террористов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с жёстким предупреждением в адрес Пакистана. Во время митинга в городе Варанаси он заявил, что любое будущее нападение со стороны Пакистана будет встречено «решительным возмездием» с применением индийских систем вооружения, включая ракетные комплексы.
Моди подчеркнул эффективность оборонных технологий Индии, продемонстрированных в ходе операции «Синдур». Он особо выделил достижения в области противовоздушной обороны, ракетного вооружения и беспилотных аппаратов, отметив их как символы курса страны на военно-техническую самодостаточность, пишет ТАСС.
Обострение отношений между двумя соседними странами произошло после теракта, совершённого 22 апреля боевиками группировки «Лашкар-э-Тайба»* на территории индийского штата Джамму и Кашмир. В результате нападения погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.
Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Фронт сопротивления», которую индийские власти связывают с базирующейся в Пакистане организацией «Лашкар-и-Тайба»*.
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