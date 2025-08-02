Премьер Индии пригрозил Пакистану ударами ракет в случае новой атаки террористов

02 августа 2025, 15:53

Фото: iStock/xbrchx

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с жёстким предупреждением в адрес Пакистана. Во время митинга в городе Варанаси он заявил, что любое будущее нападение со стороны Пакистана будет встречено «решительным возмездием» с применением индийских систем вооружения, включая ракетные комплексы.