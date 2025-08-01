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Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушёл на СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Гражданин Индии, всю жизнь желавший переехать в Россию, осуществил свою мечту и ушёл на СВО. О его истории рассказало издание Ura.ru.



Сридхар Рауагуру с самого детства интересовался России и всегда мечтал связать свою жизнь с этой страной. В 2022 году ему удалось переехать и обосноваться в Пермском крае, где он познакомился с местной девушкой. Мужчина принял православие, после чего решил поддержать страну и отправился на спецоперацию.

На передовой Сридхар получил позывной «Индус» и был зачислен в штурмовые войска.

Мужчина скончался, героически выполняя боевую задачу. Индиец стал примером преданности и мужества.

Анастасия Чинкова

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