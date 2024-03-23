Премьер Индии Моди выразил солидарность с россиянами, осудив теракт в «Крокусе»

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Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, рештельно осудивший пятничный теракт в подмосковном Красногорске. Об этом пишет в субботу РИА Новости
Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
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