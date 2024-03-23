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Премьер Индии Моди выразил солидарность с россиянами, осудив теракт в «Крокусе»

23 марта 2024, 05:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, рештельно осудивший пятничный теракт в подмосковном Красногорске. Об этом пишет в субботу РИА Новости

На данный момент почти три десятка стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#индия
#россия
#теракт
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Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — отметил Пашинян в послании, которое опубликовано на сайте армянского правительства.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#армения
#владимир путин
#теракт
#московская область
#красногорск
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Глава президентского совета Йемена выразил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»
Глава президентского совета Йемена отправил Путину телеграмму с соболезнованиями
23 марта 2024, 04:48

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«Его превосходительство Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс «Крокус» на окраине столицы России Москвы», — говорится в телеграмме.

Аль-Алими выразил соболезнования президенту России, семьям погибших и народу России и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Он также подчеркнул, что осуждает произошедший террористический акт и выражает поддержку России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#соболезнования
#ск рф
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Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Белый дом: Байден не планирует звонить Путину в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Байден заявил, что не планирует звонить Путину из-за терактов в Московской области, сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передает ​РИА Новости.
Ранее в США заявили, что в марте были получены данные о подготовке теракта и переданы России.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#белый дом
#теракт
#московская область
#красногорск
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В США раскрыли детали предупреждения Москвы о планирующемся теракте
Белый Дом: США передали России данные о подготовке теракта в марте
23 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Соединенные Штаты получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Москвой, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
Ранее американское посольство заявило, что предупреждения о терактах от 7 марта были обусловлены нежеланием гибели людей.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление

Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
#сша
#белый дом
#россия
#информация
#теракт
#красногорск
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Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление
X: Глава литовского МИД Ландсбергис призвал «не терять фокус» после теракта в РФ
23 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/NejauPhoto

После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал странный твит «Давайте не будем терять фокус» в соцсети X. Его запись репостнула премьер Литвы. При этом заявлений после трагедии в Москве литовские власти не делали.




Следует ли считать это сообщение комментарием по поводу событий в Москве, неизвестно — хотя многие пользователи бывшего Twitter именно так его и восприняли. Из контекста можно предположить, что в твите Ландсбергиса идет речь о том, что до сих пор продолжаются военные действия на Украине.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс при этомпосле нападения на «Крокус Сити Холл» написал в соцсети X: «В каком сумасшедшем мире мы живем». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (объявленная в России в розыск), равно как и глава МИД этой прибалтийскойстраны Маргус Тсахкна, пока никак не отреагировали на новости о теракте в Подмосковье.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает AFP, ссылаясь на Елисейский дворец.
А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
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Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в Красногорске
Захарова поблагодарила ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за то, что он оперативно скорректировал и сформулировал чёткую позицию по теракту в «Крокусе», передает РИА Новости.
Ранее офис генсека заявил, что опечален произошедшим, позже Гутерриш осудил теракт и выразил соболезнования.

Вскоре члены СБ ООН выпустили заявление, в котором призвали все государства активно сотрудничать с РФ для привлечения к ответственности причастных к теракту в Красногорске.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»

Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
#оон
#мария захарова
#мид
#мид рф
#теракт
#красногорск
#россия
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«Весело сегодня в Москве?»: На Украине признали причастность к теракту в «Крокусе»
В СНБО Украины признали причастность к теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:26

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не смог сдержать поросячьего восторга, комментируя в эфире телемарафона теракт, случившийся сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холл» и унесший жизни множества невинных людей.
Ублюдок показал своё истинное лицо — в день страшной трагедии для десятков семей и их близких, на его улице буквально наступил праздник.

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — даже не попытался скрыть радости «бывший» бандит.

Об интеллектуальных способностях секретаря украинского совета безопасности можно судить ещё и потому, с какой лёгкостью и непринуждённостью он сдал своих начальников, которые так старательно отрицают причастность к страшному преступлению.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#человек
#теракт
#украина
#россия
#трагедия
#смерть
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Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»
23 марта 2024, 00:05

Фото: istock/Anatoli Weingart

Посольство Великобритании в РФ осудило теракт в подмосковном «Крокус сити холле».
В своём Телеграм-канале дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Это ужасная трагедия», — говорится в публикации.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#трагедия
#уголовное дело
#теракт
#соболезнования
#ск рф
#россия
#великобритания
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Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте
22 марта 2024, 23:43

Фото: сайт Кремля

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщает Минздрав.
Мурашко и Голикова координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

По информации ведомства, медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи, все медикаменты есть. На месте трагедии работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф.

Для ликвидации пожара задействованы вертолеты.

По предварительным данным в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» более 100 человек получили ранения, 40 погибли. В здании продолжает бушевать пожар. МЧС принимают все меры по его ликвидации.

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#вертолёты
#теракт
#подмосковье
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