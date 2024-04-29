Премьер Испании раскрыл, останется ли на посту после скандала

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не покинет свой пост после обвинения его супруги Бегонии Гомес в коррупции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
В минувшую среду политик временно приостановил свою общественную деятельность, чтобы принять решение о дальнейшей работе. Тогда же мадридский суд начал расследование в отношении его жены, которую заподозрили в получении взятки. Организация «Чистые руки» подала соответствующую жалобу, исходя исключительно из опубликованной в СМИ информации. В связи с этим, прокуратура Мадрида обжаловала принятую от компании жалобу и потребовала закрыть дело.
Ранее Санчес обратился к гражданам страны и заявил, что выступит 29 апреля и объявит о том, останется на своей должности.
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Анастасия Чинкова