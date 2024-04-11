В Испании призвали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх

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Левый коалиционный блок Испании Sumar выступил с предложением к МОК отстранить Израиль от Олимпийских игр.
В блоке заявили, что зарегистрировали парламентскую резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету об исключении Израиля из участников следующих Олимпийских и Паралимпийских игр. Соответствующее обращение опубликовано в соцсети X.
Там отметили, что пока совершается геноцид, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал «в мирном мероприятии».
Ранее с аналогичным предложением выступила Франция.
Член французского парламента Эдуард Бенар написал письмо министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он обратил ее внимание на просьбу палестинских спортклубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из олимпийского движения.
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Там отметили, что пока совершается геноцид, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал «в мирном мероприятии».
Ранее с аналогичным предложением выступила Франция.
Член французского парламента Эдуард Бенар написал письмо министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он обратил ее внимание на просьбу палестинских спортклубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из олимпийского движения.
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Алёна Самарева