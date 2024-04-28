Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии

В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии

Pais: РФ совершила качественный рывок, чтобы иметь более сильную армию
28 апреля 2024, 12:43
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российская армия развивается «ударными темпами». Об этом сообщает испанская газета País.
Отмечается, что Россия в настоящее время в военном отношении сильнее, чем в начале конфликта.

При этом представители украинских войск и страны НАТО признают, что Россия совершила «качественный рывок», чтобы иметь более мощную армию, чем в начале СВО.



Ранее в этом месяце командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что ВС РФ в пять раз превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Также, по его словам, российский оборонно-промышленный комплекс производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс.

Читайте также:

В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия

Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники

Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
#вс рф
#россия
#армия
#вооружение
«Они в панике»: Стало известно реальное моральное состояние украинских солдат
Песков: С украинской стороны на фронтах нарастает паника
28 апреля 2024, 12:31

Фото: iStock/YakubovAlim

В рядах служащих Вооружённых сил Украины нарастает паника, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина.
«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Песков.

По его словам, Россия сейчас должна сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были поставлены в самом начале специальной военной операции.

Спикер Кремля также подчеркнул, что противник будет стараться взять Россию «на слабо». Однако, это самое «слабо» ВС РФ важно никогда не показывать, заключил Песков.

Читайте также:

Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники

Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом

Welt: ВС РФ пытаются уничтожать западное оружие ещё до его попадания на фронт
#сво
#вс рф
#всу
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники
Defense TV: РФ разработает новое оружие благодаря трофейной технике НАТО
28 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Michele Ursi

При помощи трофейной технике НАТО Россия сможет разработать новое вооружение и модернизировать старое, об этом пишет Defense TV.
«Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования», — считает автор статьи.

По его мнению, изучив все внутренности западных боевых машин, российские работники оборонно-промышленного комплекса смогут создать новое оружие, которое будет успешно противостоять технике НАТО. Россия также сможет улучшить те образцы техники, которые уже имеются на вооружении ВС РФ.

Читайте также:

Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS по Красным Лиманом

«Казспецэкспорт» опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники

Welt: ВС РФ пытаются уничтожать западное оружие ещё до его попадания на фронт
#нато
#техника
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры
28 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/RamonCast

В украинском Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Ранее о взрывах в городе сообщал украинский «24 канал».

Отмечается, что в настоящее время уточняются последствия повреждения объекта теплогенерирующей инфраструктуры.

Ранее в этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по электроподстанции посёлке городского типа Боровая в районе Харькова. По его словам, электроэнергия в городе отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь работает с сильными перебоями.

Читайте также:

Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS по Красным Лиманом

В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия

Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток
#украина
#россия
#удар
#обстрел
#энергетика
#инфраструктура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
«Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
28 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS по Красным Лиманом. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Войны».
Отмечается, что пусковая установка западной техники была уничтожена в районе населённого пункта Красный Лиман в ночное время суток.
Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка. Об этом сообщал начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Иван Бигма.

Читайте также:

В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия

Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ
#рсзо
#обстрел
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия
Welt: ВС РФ пытаются уничтожать западное оружие ещё до его попадания на фронт
28 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Россия пытается уничтожить западное оружие, переданное Украине. Об этом журналист Кристоф Ваннер заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, российские войска пытаются уничтожить всё переданное Западом оружие ещё до того, как оно попадёт на фронт.

В настоящее время, по словам журналиста, Россия наносит удары по стратегическим украинским объектам, важным для продолжения конфликта. В том числе, ВС РФ нацелены на железнодорожную сеть Украины.

Ранее Ваннер заявлял, что переданные Киеву ракеты ATACMS никак не изменят ход развития конфликта.

Читайте также:

Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток

«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра
#украина
#россия
#оружие
#конфликт
#вс рф
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток
28 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Кимаковский выразил мнение, что с наибольшей вероятностью перед гибелью эти люди пережили пытки.

Советник главы ДНР уточнил, что, судя по характеру захоронений, все они были сделаны в спешке.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России

В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы
#сша
#взрывы
#мнение
#люди
#днр
#всу
#украина
#труп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ
«Казспецэкспорт» опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники
28 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/javarman3

Оборонное предприятие Казахстана «Казспецэкспорт» заявило, что не продавало Киеву списанную авиацию, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом», — заявили ​в пресс-службе предприятия, уточнив, что списанную технику никаким иностранным компаниям не продавали.

В «Казспецэкспорт» также уточнили, что компания пристально следит за утилизацией вышедшей из строя техники. Её рубят, дробят таким образом, что дальнейшему восстановлению она не подлежит.

Читайте также:

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

Гурулев опроверг распространяемую от его лица запись о нападении на Казахстан

РИА Новости: Киев обсуждает с Астаной вопросы по закупке продукции ОПК России
#казахстан
#украина
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
28 апреля 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил дать правовую оценку высказываниям злоумышленников. В правоохранительных органах подтвердили, что им поступила информация о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне.

Однако в полиции не уточнили точную причину, из-за которой возник конфликт. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону преступники избили ветерана специальной военной операции и его жен. У женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные травмы головы.

Читайте также:

Сотрудники полиции избили участника СВО

Избили и засунули в багажник: Под Калугой поймали похитителей участника СВО — видео

Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск
#проверка
#конфликт
#преступники
#травмы
#информация
#сво
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Плацдарм для атак»: Запад раскрыл жуткие последствия для Киева после потери Часов Яра
CBC: Потеря Киевом Часов Яра сделает его плацдармом для наступлений ВС России
28 апреля 2024, 10:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потеря Киевом Часов Яра сделает город плацдармом для атак российской армии, об этом сообщает канадский новостной канал CBC.
«Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере», — сообщили в материале издания.

По словам автора статье, именно эти населённые пункты являются главными укрепрайонами в украинской обороне Донбасса.

Обозреватель также уточнил, что после освобождения Часов Яра российские войска выйдут на Славянски и Краматорск, после которых ВС РФ смогут освободить весь Донбасс.

Читайте также:

Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ

WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых

Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ
#сво
#всу
#вс рф
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф