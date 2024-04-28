В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии

Фото: iStock/aapsky
Российская армия развивается «ударными темпами». Об этом сообщает испанская газета País.
Отмечается, что Россия в настоящее время в военном отношении сильнее, чем в начале конфликта.
При этом представители украинских войск и страны НАТО признают, что Россия совершила «качественный рывок», чтобы иметь более мощную армию, чем в начале СВО.
Ранее в этом месяце командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что ВС РФ в пять раз превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Также, по его словам, российский оборонно-промышленный комплекс производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс.
Читайте также:
В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия
Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники
Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
При этом представители украинских войск и страны НАТО признают, что Россия совершила «качественный рывок», чтобы иметь более мощную армию, чем в начале СВО.
Ранее в этом месяце командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что ВС РФ в пять раз превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Также, по его словам, российский оборонно-промышленный комплекс производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс.
Читайте также:
В Европе заявили о плане России по уничтожению поставленного Украине оружия
Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники
Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
Анастасия Чинкова