Мигранты вырыли туннель на латвийско-белорусской границе
В ночь на вторник на латвийско-белорусской границе впервые обнаружили подземный тоннель, прорытый нелегальными мигрантами. Об этом сообщает национальное информагентство LETA со ссылкой на главу МВД Латвии Яниса Домбраву.
По словам министра, тайный ход нашли после того, как на латвийской территории заметили группу из 15 мигрантов. В ходе выяснения маршрута их проникновения пограничники обнаружили подземное сооружение в десяти метрах от ограждения на участке Силенского отделения Госпогранохраны.
Домбрава уже дал поручение госсекретарю ведомства проработать вопрос о сканировании почвы вдоль сухопутной границы, а также принять дополнительные меры для проверки возможного наличия других подобных тоннелей. Кроме того, как передает СМИ, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о запуске операции «Оборотень», согласно которой все профильные службы скоординируют действия по пресечению нелегальной миграции.
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