Мигранты вырыли туннель на латвийско-белорусской границе

12 августа 2026, 18:08

На латвийско-белорусской границе обнаружили первый вырытый нелегалами туннель

Фото: istockphoto/Sergey Panikhin

В ночь на вторник на латвийско-белорусской границе впервые обнаружили подземный тоннель, прорытый нелегальными мигрантами. Об этом сообщает национальное информагентство LETA со ссылкой на главу МВД Латвии Яниса Домбраву.