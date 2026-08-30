Сына Нетаньяху экстренно вывезли из США в Израиль из-за угрозы его жизни
Сына израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху срочно эвакуировали из США. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Напомним, что у Биньямина Нетаньяху трое детей: сыновья Яир и Авнер (от союза с его текущей женой Сарой), а также дочь Ноа от первого брака. Яир проживал в штате Флорида, откуда его вместе с группой охраны вывезли в Израиль. Спецслужба страны «Шин Бет» официально подтвердила факт эвакуации и пояснила, что решение приняли после тщательной оценки обстановки.
По словам израильской разведки, существовала значительная угроза причинения вреда Яиру. Ранее Биньямин Нетаньяху лично заявил о попытке иранских спецслужб организовать покушение на одного из его сыновей, однако не стал вдаваться в детали.
Вчера «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп сообщил о заключении масштабной нефтяной сделки с Венесуэлой. Подробности читайте здесь.
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