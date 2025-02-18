Премьер Италии Мелони осталась недовольна консультациями в Париже по Украине

Президент России Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге, тепло обнял его дочь Ксению Собчак. Прощаясь, глава государства приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия, посвященного 25-й годовщине со дня смерти первого мэра Северной столицы.