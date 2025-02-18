Премьер Италии Мелони осталась недовольна консультациями в Париже по Украине

Дорджа Мелони (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Накануне в Париже прошли экстренные переговоры европейских лидеров, посвящённые Украине. Результатами этих консультаций глав государств осталась разочарована премьер-министр Италии Джоджа Мелони.
Главы государств, собравшиеся во французской столице пришли к единому мнению по поводу продолжения оказания помощи Киеву, сообщает издание Sole 24 Ore. Однако их мнения разошлись относительно отправки миротворческих сил на Украину. Сообщается, что Великобритания и Дания выразили готовность уже сейчас обсуждать отправку военного контингента, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным.
Мелони выразила недовольство самим форматом встречи, отмечается в публикации. По её мнению, украинский конфликт следует обсуждать не в «закрытом клубе» с участием нескольких лидеров, а с главами всех государств, входящих в Евросоюз, и прежде всего тех, которые находятся ближе всего к России.
Кроме того, итальянский премьер заявила, что является безусловным противником создания «антитрамповского формата» относительно украинского конфликта. По её словам, американский президент пытается добиться мира на Украине, а европейские политики должны ему в этом помочь.
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Мелони выразила недовольство самим форматом встречи, отмечается в публикации. По её мнению, украинский конфликт следует обсуждать не в «закрытом клубе» с участием нескольких лидеров, а с главами всех государств, входящих в Евросоюз, и прежде всего тех, которые находятся ближе всего к России.
Кроме того, итальянский премьер заявила, что является безусловным противником создания «антитрамповского формата» относительно украинского конфликта. По её словам, американский президент пытается добиться мира на Украине, а европейские политики должны ему в этом помочь.
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Александр Бойцов