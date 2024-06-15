Премьер Италии связала размораживание активов РФ с мирным процессом по Украине

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони увязала возможность размораживания российских активов с продвижением мирного процесса в Украине и выплатами компенсаций Киеву. Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7), сообщает ТАСС.
«Вопрос размораживания российских активов непосредственно связан с ходом мирных переговоров, включая обсуждение финансирования восстановления Украины», — заявила Мелони.Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года, используя замороженные российские активы.
С начала специальной военной операции России в Украине в 2022 году западные страны заблокировали активы Центрального банка РФ на сумму около €260 млрд, большая часть которых находится в бельгийском Euroclear.
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Артем Кузьмин