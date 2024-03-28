Премьер Италии выразила Макрону несогласие по вопросу Украины

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск на Украину, об этом она сообщила в эфире канала Rete4.
Ранее Макрон публично высказался, что возможность отправки войск на Украину есть, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». Слова президента франции были раскритикованы Генсеком НАТО Столтенберга, а также рядом политиков европейских держав.
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Мария Федоровцева