Меркурис: Россия показала НАТО способность уничтожать западные F-16 на Украине

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В пятницу, 22 марта, российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16. таким образом ВС РФ продемонстрировали НАТО, что способны уничтожать западные самолёты ещё на земле.
Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявлял, что американские самолёты F-16, которые западные партнёры обещают поставить Киеву, не смогут летать, если не наладить бесперебойную доставку запчастей к ним.
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Александр Бойцов