«Россияне повсюду»: стало известно, на каком фланге будет фокусироваться НАТО

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НАТО будет фокусировать свое внимание не только на восточном фланге, так как «россияне повсюду». Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.
«Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил Бауэр.
Таким образом, он подчеркнул, что глупо держать фокус только на востоке, потому что «россияне повсюду».
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