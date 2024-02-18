Нетаньяху уйдет в отставку после выборов

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Часть израильтян высказалась за организацию досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на голосовании, назначенном на 2026 год. Несмотря на это, источники YNet в его партии заявляются, что он не останется премьер-министром.
Следующие парламентские выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года. Премьер-министр Нетаньяху объявил об этом на пресс-конференции в ответ на растущий общественный запрос на досрочные выборы.
По словам политика, сейчас «не время для политики», и последнее, в чем нуждается израильский народ, – это выборы. В противном случае голосование за обновление состава Кнессета (парламента) вызовет раскол страны.
В то же время источники из правящей партии «Ликуд» заявили: премьер-министр Нетаньяху не понимает реалий.
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Следующие парламентские выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года. Премьер-министр Нетаньяху объявил об этом на пресс-конференции в ответ на растущий общественный запрос на досрочные выборы.
В то же время источники из правящей партии «Ликуд» заявили: премьер-министр Нетаньяху не понимает реалий.
«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», – цитирует собеседника агентство.
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Александр Климов