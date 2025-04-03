Премьер Канады Карни: пошлины негативно повлияют на экономику США

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По словам премьер-министра Канады Марка Карни, введенные США пошлины негативно повлияют на американскую экономику. Об этом глава страны сказал журналистам.
«Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать», — заявил премьер.
Карни отметил, что к тому же тарифы фундаментально поменяют всю международную торговую систему. При этом Канада ответит на введение пошлин и готовит меры. которые защитят экономику и граждан страны. В окончании Карни пообещал создать сильнейшую экономику среди стран большой семерки.
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Иван Мусатов