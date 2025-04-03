Трамп ввел новые пошлины на продукцию других стран

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из других стран. Об этом американский лидер объявил в ходе своего выступления, посвященному данной теме.
«Таможенный тариф для всех стран будет в размере 10%», — озвучил Трамп одно из нововведений.
В списке изменений значится введение 10% общей пошлины для государств. К тому же президент принял решение облагать товары из ЕС пошлинами в 20%, из Китая в 34%, Тайваня в 32%, Южной Кореи в 25%, Индии в 26% и Вьетнама в 46%. Помимо этого дополнительное обложение будет действовать на автомобили и другую технику, которые будут ввозиться в страну.
В ходе выступления Трамп пообещал с помощью зеркальных пошлин погасить госдолг страны и снизить налоги. К тому же благодаря этому президент рассчитывает привести США к величию, которого не было никогда.
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Иван Мусатов