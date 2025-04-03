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Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Об этом говорится в опубликованном списке в соцсети X.
Острова Херд и Макдональд расположены в Индийском океане рядом с Антарктидой. Они считаются внешними австралийскими территориями. Оба острова с 1997 года находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, что Дональд Трамп объявил о введение пошлин на продукцию из других стран. Их общий размер равняется 10%, хотя ряд государств получили тарифы в повышенном объеме. Среди них Китай, Тайвань, страны ЕС и другие.
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Иван Мусатов