Премьер Ливии запретил использовать свою страну в качестве плацдарма для России

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Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что идея об использовании его страны в качестве «плацдарма для России» является неприемлемой. Слова политика цитирует агентство Bloomberg.
«Никто не будет принимать иностранную силу. Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — заявил Дбейба.
Подобное высказывание премьер-министр допустил на фоне распространяющихся слухов, что Ливия может стать страной, в которую российская армия перебросит свои силы из Сирии. При этом политик подчеркнул, что государство готово сотрудничать с Россией в области образования.
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