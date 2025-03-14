Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил своё намерение приехать в Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Кремля. Они уточнили, что глава армянского правительства принял приглашение российского лидера и будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю Дня Победы. Телефонный разговор глав двух государств состоялся накануне, 13 марта.
Ранее о намерении приехать в столицу России и принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне заявлял также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что считает этот визит не только своей обязанностью, но и долгом.
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Ранее о намерении приехать в столицу России и принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне заявлял также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что считает этот визит не только своей обязанностью, но и долгом.
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Александр Бойцов