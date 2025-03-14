Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил своё намерение приехать в Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.