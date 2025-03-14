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Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил своё намерение приехать в Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Кремля. Они уточнили, что глава армянского правительства принял приглашение российского лидера и будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю Дня Победы. Телефонный разговор глав двух государств состоялся накануне, 13 марта.

Ранее о намерении приехать в столицу России и принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне заявлял также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что считает этот визит не только своей обязанностью, но и долгом.

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Министр спорта Дегтярёв назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза
14 марта 2025, 17:41

Михаил Дегтярёв (Фото: kremlin.ru)

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв оценил своё исключение Евросоюзом из санкционного списка. Он назвал снятие с него ограничений европейскими политиками достаточно неожиданным.
Напомним, сегодня, 14 марта, по запросу Венгрии ЕС объявил о предстоящем снятии международных санкций с четверых российских граждан. Кроме министра, это бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — подчеркнул Дегтярёв, комментируя новость об отмене санкций в своём телеграм-канале.

По его мнению, любые ограничения против России, её граждан и компаний являются абсолютно незаконными. У любой страны, в том числе и у России, есть неотъемлемое право отстаивать свои интересы, в том числе и в спорте. Министр также поблагодарил Венгрию за последовательную и взвешенную политическую позицию по отстаиванию олимпийских идеалов, давно попранных Западом.

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AFP: Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва
14 марта 2025, 15:59

Михаил Дегтярёв (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Европейский союз исключит из санкционных списков нескольких россиян. В их числе министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.
Об этом сообщило информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов. Уточняется, что на такой шаг ЕС вынужден был пойти по запросу Венгрии, которая соглашалась на продление антироссийских санкций только в том случае, если ограничения будут сняты с четверых граждан России.

Кроме министра спорта, из санкционного списка были исключены бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, у которой, помимо российского, есть ещё гражданство Узбекистана и Кипра.

Сам Дегтярёв пока никак не комментировал эту новость. После назначения на пост министра спорта РФ он неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия и сотрудничества с зарубежными коллегами ради скорейшего возвращения российских атлетов на международную арену.

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В Подмосковье проведут бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП: что выгоднее?»
14 марта 2025, 14:35

Фото: пресс-служба Мининвест МО

Бесплатный вебинар для начинающих предпринимателей на тему «Самозанятость или ИП: что выгоднее?» проведёт Мой бизнес» Московской области в среду, 19 марта, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Спикером вебинара будет директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. Он расскажет, в чём состоят как преимущества, так и ограничения статуса индивидуального предпринимателя и самозанятого. При этом особое внимание он уделит вопросам открытия и развития своего дела», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Занятие начнётся в 14:00.

Вебинар будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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National Interest: Россия может гордиться своей системой ПВО С-500 «Прометей»
14 марта 2025, 12:33

Фото: mil.ru

Россия имеет право гордиться своей системой противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Этот комплекс, например, способен перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые развивают скорость, в десять раз превышающую скорость звука.
Об этом пишет американский журнал The National Interest. Автор публикации Майя Карлин отмечает, что большинство экспертов считают российский «Прометей» одной из лучших систем ПВО в мире. Например, ракета 40Н6М, используемая в комплексе С-500, способна поражать цели на расстоянии до 400 километров. А ракета 77Н6 — до 600 километров.

Автор материала отмечает, что зависимость Украины от поставок западных вооружений делает её крайне уязвимой перед российской системой ПВО С-500 «Прометей».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщал, что установки С-500 способны уничтожать самую разнообразную номенклатуру целей в ближнем космосе.

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Захарова о словах Лаврова «Нафиг я сюда пришел»: решил подарить еще один мем
14 марта 2025, 12:14

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Нафиг я сюда пришел?», оброненную полушепотом на пресс-конференции с журналистами. В комментарии для «Газеты.Ru» дипломат пояснила, что таким образом глава ведомства подарил россиянам «еще один мем».
«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — прокомментировала Захарова слова Лаврова.
Напомним, ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев выложил видео с пресс-конференции Сергея Лаврова перед встречей президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В какой-то момент беседы с журналистами Лавров полушепотом обронил фразу «Нафиг я сюда пришел». Юнашев объяснил это тем, что представители СМИ утомили министра каверзными вопросами.

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