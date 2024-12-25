Фото: iStock/sb2010
Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо выполнить два ключевых условия.
В беседе с «Известиями» он отметил, что Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, а некоторые территории Украины должны быть переданы России.
Политик выразил уверенность, что именно такой подход станет наиболее логичным выходом из кризиса. Он подчеркнул, что попытки Киева вступить в НАТО только усугубляют ситуацию, создавая новые риски для стабильности региона.
По мнению Волгина, эти шаги способны привести к прекращению противостояния и установлению более устойчивого мира.
Читайте также:
На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах
Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете
«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — пояснил Волгин.
Политик выразил уверенность, что именно такой подход станет наиболее логичным выходом из кризиса. Он подчеркнул, что попытки Киева вступить в НАТО только усугубляют ситуацию, создавая новые риски для стабильности региона.
По мнению Волгина, эти шаги способны привести к прекращению противостояния и установлению более устойчивого мира.
Читайте также:
На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах
Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете
Мария Моисеева