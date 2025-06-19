Захарова ответила премьеру Италии на слова о смене власти в Иране силами «угнетенного иранского народа»
Мария Захарова напомнила призывающей к смене власти в Иране Мелони о резолюции ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости смены власти в Иране силами «угнетенного народа». Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что Италия сама голосовала за резолюцию ООН 1965 года, осуждающую вмешательство во внутренние дела государств.
«Кто-нибудь, расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета». Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — написала официальный представитель МИД РФ.
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Напоминание прозвучало на фоне израильской операции против Ирана, начавшейся в ночь на 13 июня.
Израиль наносит удары по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО, ракетным установкам и ключевым фигурам иранской ядерной программы, обвиняя Тегеран в разработке ядерного оружия. При этом Иран отрицает военные аспекты своей атомной программы.
Стороны обмениваются ударами ежедневно. Израиль обещает продолжать кампанию до ликвидации иранской ядерной программы, а Тегеран угрожает ответными обстрелами до прекращения бомбардировок.