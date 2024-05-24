Премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина

Фото: правительство Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Хучиев, занимавший пост председателя правительства Чеченской Республики с 2018 года, ушел в отставку 21 мая.
Кадыров опубликовал новость о назначении Хучиева в своем телеграм-канале, назвав его «дорогим братом».
Он выразил уверенность, что Хучиев оправдает высокое доверие и будет полезен России, отметив, что его опыт и талант, проявленные в Чечне, теперь востребованы на федеральном уровне.
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Он выразил уверенность, что Хучиев оправдает высокое доверие и будет полезен России, отметив, что его опыт и талант, проявленные в Чечне, теперь востребованы на федеральном уровне.
«Мы горды, что достойные сыны чеченского народа служат в различных сферах государственного управления», — добавил Кадыров.Читайте также:
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Артем Кузьмин