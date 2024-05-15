Путин встретился с чиновниками, покинувшими правительство

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в прошлом составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.
Президент поблагодарил их за работу, заявил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия.
Так, Виктория Абрамченко координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, вопросы экологии и агропромышленного комплекса. Теперь этим будет заниматься Дмитрий Патрушев.
Экс-министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что отрасль прошла непростой период. Перед энергетикой стоят новые задачи. Пост главы Минэнерго получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
На посту экс-главы Минспорта Олега Матыцина сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.
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Так, Виктория Абрамченко координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, вопросы экологии и агропромышленного комплекса. Теперь этим будет заниматься Дмитрий Патрушев.
Экс-министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что отрасль прошла непростой период. Перед энергетикой стоят новые задачи. Пост главы Минэнерго получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
На посту экс-главы Минспорта Олега Матыцина сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.
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Алёна Самарева