Германия и Дания отправили ВСУ 15 танков Leopard и запчасти к ним

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Германия совместно с Данией направила Украине ещё 15 танков Leopard 1А5 с комплектами запчастей. Кроме того, Берлин передал на вооружение ВСУ две пусковые установки Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.
Таким образом, как следует из обновлённой информации на портале министерства обороны ФРГ, количество танков Leopard, переданных Киеву с начала спецоперации, достигло 103.
В последний пакет военной помощи вошли также 30 бронированных автомобилей с противоминной защитой, боеприпасы к танкам и ЗРК, две радиолокационных станции для контроля воздушного пространства TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Как следует из данных портала, Берлин готовит к отправке на Украину 20 бронетранспортеров Marder и четыре машины кинетической защиты Diehl Defence.
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В последний пакет военной помощи вошли также 30 бронированных автомобилей с противоминной защитой, боеприпасы к танкам и ЗРК, две радиолокационных станции для контроля воздушного пространства TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Как следует из данных портала, Берлин готовит к отправке на Украину 20 бронетранспортеров Marder и четыре машины кинетической защиты Diehl Defence.
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Александр Бойцов