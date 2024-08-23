Кеннеди вышел из президентской гонке в Аризоне

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально отозвал свою кандидатуру на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
Как ожидается, в пятницу Кеннеди-младший обратится к нации и объявит о своём решении не участвовать в выборах в пользу Дональда Трампа.
По информации газеты, Такер сообщил, что Кеннеди собрал более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. Ранее ему нужно было набрать лишь около 42 тысяч голосов.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать действующий вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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«Роберт Кеннеди-младший подал документы об отказе от участия в президентской гонке в Аризоне», — говорится в сообщении.
По информации газеты, Такер сообщил, что Кеннеди собрал более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. Ранее ему нужно было набрать лишь около 42 тысяч голосов.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать действующий вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Мира Полтева