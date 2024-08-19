Премьер-министр Индии нанесет визит в Польшу и на Украину

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Индийский премьер Нарендра Моди нанесет визиты в Польшу и на Украину в период с 21 по 23 августа, передает NDTV, ссылаясь на заявление МИДа страны.
«Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении журналистов.Моди приедет в Польшу впервые за последние 40 лет. Темой для обсуждения, помимо остальных, станет празднование 70-летия со дня установления отношений между двумя государствами.
Что касается Украины, никаких подробностей о предстоящем визите Моди в республику не приводится. Упоминается лишь, что премьер Индии приедет туда через месяц после визита в РФ.
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Никита Кротов