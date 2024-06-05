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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

05 июня 2024, 13:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Об этом сообщил секретариат главы государства.
Отмечается, что в среду Моди провёл встречу с президентом Индии Драупади Мурму, после чего подал в отставку вместе с кабмином.

Глава государства приняла отставку Моди, но попросила его и кабмин продолжать работу до вступления в должность нового правительства.



Напомним, что по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства большинства в 272 голоса.

Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.

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#индия
#премьер-министр
#политика
#правительство
Телеведущая Ким получила мандат депутата Госдумы РФ
Глава ЦИК Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Ким
05 июня 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы восьмого созыва телеведущей Марине Ким. Об этом информирует ТАСС.
Памфилова вручила депутатский мандат Ким в здании Центризбиркома РФ. Телеведущая поблагодарила всех и сообщила, что сделает «все возможное и невозможное» для оправдания доверия избирателей.

Напомним, кандидатуру Ким на пост депутата нижней палаты российского парламента выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду».

Ранее сообщалось, что полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай. Возглавить регион Турчаку предложил глава российского государства Владимир Путин.

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#цик
#элла памфилова
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Премьер Грузии заявил о готовности предоставить доказательства угроз от еврокомиссара
Премьер Грузии Кобахидзе готов предоставить доказательства угроз еврокомиссара
05 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров.
Он подчеркнул, что из Евросоюза поступали различные угрозы в адрес грузинских политиков, в том числе и повторением судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кобахидзе подчеркнул, что будет готов предоставить информацию и доказательства, если какой-либо из стран это понадобится для следствия.

Напомним, что 23 мая Кобахидзе рассказал, что в ходе телефонного разговора с одним из еврокомиссаров он начал угрожать грузинскому премьеру таким же покушением, какое было совершено в отношении его коллеги из Словакии.

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Вархели заявил, что данная тема действительно обсуждалась при разговоре, однако заявление было не угрозой, а саму фразу якобы вырвали из контекста.

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#грузия
#премьер-министр
#евросоюз
#заявление
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США готовятся ударить по Крымскому мосту: Как давно RQ-4B GlobalHawk кружат на регионами РФ
Американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты
05 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.
О том, как удалось обнаружить беспилотник, чем он опасен для РФ и когда еще американские дроны замечали над территориями российских регионов, расскажет редакция «Радио 1».

Когда беспилотник заметили, и как он пропал


Полет беспилотника с позывным FORTE12 в направлении юго-восточной части акватории Черного моря был впервые замечен днем во вторник, 4 июня. Согласно информации портала Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через Болгарию, Грецию и взял курс на Крым.

Дрон кружил над нейтральными водами, разведывая зоны специальной военной операции и побережья Крыма.

Как американский БПЛА удалось обнаружить


БПЛА периодически пропадал и появлялся на картах. Дрон удалось обнаружить во время патрулирования пространства над Черным морем в районе Крыма. Уточняется, что разведывательный дрон во время полета отключал радиолокационный ответчик.

Чем беспилотник США опасен для России


Продолжительность полета аппаратов RQ-4B GlobalHawk может достигать 32 часа, дальность — 22,8 тысяч километров. Как сообщают разработчики данной модели, БПЛА способен непрерывно обеспечивать получение ценных разведывательных данных почти в реальном времени. Он также может использоваться в любое время дня и ночи при любой погоде. Примечательно, что эта модель использовалась в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Африке и Ираке.

Когда еще американские дроны замечали над территорией РФ


В июле прошлого года вблизи Севастополя был замечен американский беспилотник той же модели. В тот момент дрон кружил над регионом порядка 6 часов. В октябре того же года, когда российская армия зафиксировала разведывательный дрон США над Черным морем, то в небо был поднят истребитель Су-27.

Для чего США посылают свои беспилотники в сторону России


Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с NEWS.ru утверждает, что полеты американских дронов над Крымом связаны с прощупыванием российской системы противовоздушной обороны. По его мнению, Вашингтон готовится к применению всех средств, переданных киевскому режиму, для нанесения ударов по объектам в Крыму.

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#беспилотник
#дрон
#сша
#крымский мост
#россия
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Стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops
В крупнейших морских учениях НАТО Baltops принимают участие 50 кораблей
05 июня 2024, 12:30

Фото: iStock/NickolayV

В среду стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. Об этом сообщает Войско польское.
Отмечается, что учения проводятся в Балтийском море. В них принимают участие свыше 50 кораблей различных классов, 45 вертолётов и самолётов, а также девять тысяч военнослужащих.

Помимо этого, в учениях примут участие все виды Вооружённых сил Польши. Как утверждают польские военные, сценарий учений строится на фоне конфликта между вымышленными сторонами, а сами учения носят оборонительный характер.

Помимо Польши в учениях принимают участие прибалтийские страны, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания, Великобритания, Италия, США и другие.

Весь сценарий учений будет отрабатываться в Балтийском море, а также на территориях Польши, Литвы, Германии и Швеции.

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#учения
#нато
#армия
#корабль
#оружие
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В Белом доме объяснили влияние американского оружия на украинский конфликт
Салливан: оружие США помогло украинским войскам выбраться из ямы
05 июня 2024, 11:33

Фото: istockphoto/alexkich

Вооружения США помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Салливан считает, что украинские неонацисты из-за задержки оружейных поставок оказались «в глубокой яме».

«И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», – сказал Салливан.

Перед этим советник главы Белого дома говорил о готовности Штатов дать киевскому режиму кредит на 50 миллиардов долларов, который погасят за счет прибыли от замороженных активов РФ, если антироссийские ограничительные меры продлятся.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада всячески помогают украинским националистам.

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#мир
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#украина
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#война
#спецоперация
#белый дом
#новости
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На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае
Луценко: Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за Зеленского
05 июня 2024, 11:33

Фото: iStock/designer491

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что правительство Китая может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии. При этом украинский лидер обвинил Пекин в том, что он якобы пытается сорвать этот саммит.

По мнению Луценко, перед такими заявлениями стоит как следует подумать, поскольку Китай — это первый партнер Украины по размеру импорта. Он добавил, что на сегодняшний день КНР также является «вторым полюсом» в мире, помимо Штатов.

Луценко заключил, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» ​в обе важные политические стороны.

Ранее депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву.

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#китай
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#лидер
#владимир зеленский
#швейцария
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МИД Украины жёстко ответил КНР на призыв организовать мирный саммит с участием России
МИД Украины отверг призыв Китая об организации мирного саммита с участием России
05 июня 2024, 11:19

Фото: iStock/Diy13

В МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.
В украинском ведомстве заявили, что именно Украина, на территории которой ведутся боевые действия, должна определять условия мира. И единственной справедливой основой для его достижения является формула мира президента страны Владимира Зеленского.

Вслед за этим заявлением МИД Украины вновь призвал Китай прислать представителя на саммит в Швейцарии, чтобы на полях этого мероприятия дать сигнал сбалансированной позиции КНР. Также ведомство упрекнуло Пекин в регулярных встречах с российскими представителями на высшем уровне.

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#китай
#россия
#мид
#конференция
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Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
Сергей Лавров после Буркина-Фасо отправится в Чад
05 июня 2024, 11:18

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, куда министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится после Буркина-Фасо. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Лавров отправится с визитом в Чад. Там министр иностранных дел России проведет переговоры с местными властями.

3 июня Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь началась его рабочая поездка по странам Африки. Визиты главы МИД РФ уже состоялись в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.

Напомним, поездка руководителя российского внешнеполитического ведомства в Гвинею стала уже шестой за последние несколько лет. Зимой прошлого года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане.

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США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ
FT: США готовы дать кредит Киеву на $50 млрд за счёт прибыли от активов России
05 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит на неопределённый срок санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.
Отмечается, что данная инициатива США будет обсуждаться в ходе виртуальной встречи глав Минфинов ЕС, которая состоится 5 июня.

В настоящее время ещё не определены точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентная ставка, а также то, каким способом он будет предоставлен: напрямую или через посредника.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна готова предоставить Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов.

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