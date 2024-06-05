Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Об этом сообщил секретариат главы государства.
Отмечается, что в среду Моди провёл встречу с президентом Индии Драупади Мурму, после чего подал в отставку вместе с кабмином.
Глава государства приняла отставку Моди, но попросила его и кабмин продолжать работу до вступления в должность нового правительства.
Напомним, что по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства большинства в 272 голоса.
Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.
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Глава государства приняла отставку Моди, но попросила его и кабмин продолжать работу до вступления в должность нового правительства.
Напомним, что по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства большинства в 272 голоса.
Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.
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Анастасия Чинкова