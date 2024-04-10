Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его словам, Зеленский ожидает от индийского дипломата участия в вопросе выделения Украине помощи.
Кулеба выразил уверенность в том, что военные действия будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо.
Напомним, мирный саммит по Украине запланирован на 16-17 июня. На мероприятие приглашено более 80 стран. При этом, по словам Зеленского, многие государства отказались от участия в саммите из-за хороших отношений с Россией.
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Кулеба выразил уверенность в том, что военные действия будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо.
Напомним, мирный саммит по Украине запланирован на 16-17 июня. На мероприятие приглашено более 80 стран. При этом, по словам Зеленского, многие государства отказались от участия в саммите из-за хороших отношений с Россией.
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Анастасия Хохлова