Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в рамках особо привилегированного стратегического партнёрства.
Моди сообщил президенту России, что Индия будет прилагать все усилия для того, чтобы реализовывать цели и задачи российского председательства в БРИКС. В ходе разговора были затронуты и другие важные вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Украине. Руководители стран договорились о продолжении личных контактов. В заключение разговора Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.
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Александр Бойцов