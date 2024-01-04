Генерал ФРГ Катер: 2024 год будет решающим в конфликте на Украине

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2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине.
Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ.
Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.
По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.
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Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.
«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», —говорит Катер.Генерал-лейтенант в отставке сказал, что в этом году может решиться вопрос переговоров о прекращении боев на Украине. По словам Катера, конфликт государств, возможно, завершится до конца декабря.
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Мария Фирсова