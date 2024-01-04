Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал

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Жители Европы не готовы умирать за Украину. Об этом в беседе с журналом Valeurs Actuelles сообщил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
Он пояснил, что США никогда не желали, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, а европейцы, на самом деле, не готовы умирать вместе с бойцами ВСУ.
Клермон заявил, что к военной экономике из европейских государств перешла только Польша, а все остальные страны лишь «делают вид».
Также французский генерал обратил внимание на существенное превосходство российской армии над украинской по части имеющегося вооружения. А также подчеркнул, что помощь Украине от Запада стремительно сокращается и вскоре сойдёт на нет.
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Клермон заявил, что к военной экономике из европейских государств перешла только Польша, а все остальные страны лишь «делают вид».
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Анастасия Чинкова