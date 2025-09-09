Достижения.рф

В Непале армия эвакуирует министров на вертолетах из-за протестов

Фото: iStock/camptoloma

Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне начавшихся протестов в стране. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.



По информации издания, министров эвакуируют из их резиденций в Бхайсапати. Такое решение было принято после серии поджогов и актов вандализма, которые протестующие совершили против домов высокопоставленных чиновников.

К тому же армию задействовали для охраны здания парламента. Безопасность чиновников обеспечивают в военных казармах.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0